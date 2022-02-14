Uyuşturucu davasından beraat eden E.T., adliye çıkışı silahlı saldırıya uğradı. E.T., kurşunların hedefi olmaktan yol üzerindeki markete sığınarak kurtuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan Samsun Adliye Sarayı önünde silahlı saldırı yaşandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu davasından beraat eden E.T.'nin duruşma çıkışı yanına gelen bir şahıs, koluna girerek götürmeye çalıştı.

Bu sırada karşıdan gelen şahsın silah çektiğini gören E.T., kendini can havliyle yol kenarındaki markete attı.

Saldırgan da markete kaçan E.T.'nin peşinden giderek art arda silahını ateşledi.

SALDIRIYI YARA ALMADAN ATLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.T.'nin saldırıyı yara almadan atlattığını tespit etti.

Samsun’da adliye önünde silahlı saldırı VİDEO

SALDIRGANLAR, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis olay yerinde dolu mermi de ele geçirirken, tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise dondurma dolabına isabet etti.

Silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırı anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.