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    Samsun'da Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı

    Samsun'da üzerlerinde sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgesi bulunan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen, otobüsle Van'dan Ankara'ya giderken yakalandı.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 05:40
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    Samsun'da Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelemen kontrol noktasında şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.

    Otobüs içerisinde bulunan 25 yolcunun kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolü yapılan yolcuların yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu kişiler olduğu belirlendi.

    2 ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

    Göçmenlerin üstlerinde sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgeleri bulundu. 25 kişi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürülürken otobüsteki 2 şoför gözaltına alındı.

    Samsun da Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı #1

    Samsun da Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı #2

    Samsun da Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı #3

    Samsun da Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı #4

    Samsun da Afgan uyruklu 25 göçmen yakalandı #5

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