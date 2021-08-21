Samsun'da ağabeyi 3 dönüm arazi için öldürdü

Samsun'da ağabeyi 3 dönüm arazi için öldürdü

80 yaşındaki ağabey, 3 dönüm olan arazi yüzünden kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

5 çocuk babası Kurtça Ceylan (80), aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 70 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Mustafa Karagöz'ü Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahallesi'ndeki evinin önünde tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay yerinden yaralı halde yaklaşık 500 metre yürüyen Mustafa Karagöz, köy camisinin yanında olduğu yere yığılıp hayatını kaybetti.

3 DÖNÜM ARAZİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Kardeş cinayeti zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mustafa Karagöz'ün Ceylan olan soyadını Karagöz olarak değiştirdiği ve kardeşler arasında 3 dönüm arazi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.