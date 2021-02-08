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    Samsun'da ağabeyini sopayla kafasından yaraladı

    İki kardeş arasında cep telefonu yüzünden çıkan kavgada 6 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki ağabeyini hastanelik etti.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 14:48
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    Samsun'da ağabeyini sopayla kafasından yaraladı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nilüfer Sokak’ta, evlerinde oyun oynayan Irak uyruklu kardeşler arasında cep telefonu yüzünden kavga çıktı.

    6 yaşındaki J.Z.J.A.H adlı çocuk, 13 yaşındaki ağabeyi A.Z.J.A.H.'nin elinden telefonu almak istedi.

    SOPAYLA SALDIRDI

    J.Z.J.A.H,  telefonu vermeyen ağabeyine eline aldığı tahta parçası ile kafasına vurarak yaraladı. Yaralanan çocuk, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Samsun da ağabeyini sopayla kafasından yaraladı #1

    "KAFAM KANAMAYA BAŞLADI"

    Yaralanan A.Z.J.A.H., “Oyun oynuyorduk. Sırayla telefonu veriyorduk. Ben oynarken elindeki sopayla kardeşim gelip kafama vurdu. Sonra kafamda kanama oldu. Komşularımıza söyledik onlarda ambulans çağırdılar, hastaneye gittik.” dedi.

    Samsun'da ağabeyini sopayla kafasından yaraladı VİDEO

    Samsun da ağabeyini sopayla kafasından yaraladı #2

    Samsun da ağabeyini sopayla kafasından yaraladı #3

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