Samsun'da ağaca çarpan araç ikiye ayrıldı

Samsun'da refüjdeki ağaca çarparak paramparça olan aracın fırlayan motoru, karşı yönden gelen araca çarparak sürücüsü ve içinde bulunan oğlunun yaralanmasına yol açtı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Ali Osman Cengiz idaresindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada hafif ticari aracın motoru yerinden fırladı ve aracın parçaları ile etrafa saçıldı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Paramparça olan araçtan sürücüsü Ali Osman Cengiz de yola fırladı. Ağır yaralanan Ali Osman Cengiz 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

FIRLAYAN PARÇALAR DA BAŞKA KAZAYA NEDEN OLDU

Parçalanan aracın motoru ve şanzıman parçaları da yerinden fırlayarak karşı şeritten gelen ve içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 49 yaşındaki Recep Çam yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Recep Çam ile 13 yaşındaki oğlu Hamza Çam yaralandı. Kulağından yaralanan Hamza Çam'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, Recep Çam ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Recep Çam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kulağından yaralanan ve hastaneye gitmek isteyen Hamza Çam, hasta olan annesini hastaneye götürürken kaza yapan aracın motorunun fırlayarak kendi araçlarına çarptığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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