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    Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

    Kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilde sürücü Enes Yıldız hayatını kaybederken, 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ile arkadaşı Yalçın Tunç yaralandı.
    • 24.10.2022 - 04:44
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    Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

    Akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda Enes Yıldız(21) idaresindeki 55 AHF 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ile 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız(21) ve arkadaşları Yalçın Tunç(21) yaralandı.

    Yaralı sürücü kurtarılamadı

    İHA'nın aktardığına göre; çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Enes Yıldız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Samsun da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü #1


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