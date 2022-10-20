Samsun’da ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü

Kontrolden çıkıp, ağaca çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Samsun’un Terme ilçesi Miliç mevkiinde seyir halinde olan İdris Gündoğdu (45) idaresindeki 52 T 0041 plakalı taksi, sabah saat 07.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yoldan çıkıp ağaca çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı eş, tedavi altında

Yaralanan sürücünün eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu (43) ise ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.