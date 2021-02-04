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    Samsun'da akrabalar arasında bastonlu kavga

    Sokak ortasında tartıştığı akrabasına bastonla saldıran kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 21:01
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    Samsun'da akrabalar arasında bastonlu kavga

    Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Meydanı'nda, akraba oldukları öne sürülen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, gruptaki bir kadın akrabası olan erkeği darbetmeye başladı.

    BASTONLA SALDIRDI

    Ayırmaya çalışan yaşlı bir kadının bastonunu alan kadın, kavga ettiği kişiye bastonla vurmaya başladı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    POLİSİN MÜDAHALESİYLE SONLANDI

    Kavga sırasında bölgeye yakın bulunan bir trafik polisi, olaya müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da akrabalar arasında bastonlu kavga #1

    Samsun da akrabalar arasında bastonlu kavga #2

    Samsun da akrabalar arasında bastonlu kavga #3

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