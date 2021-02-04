Samsun'da akrabalar arasında bastonlu kavga

Sokak ortasında tartıştığı akrabasına bastonla saldıran kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Meydanı'nda, akraba oldukları öne sürülen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, gruptaki bir kadın akrabası olan erkeği darbetmeye başladı.

BASTONLA SALDIRDI

Ayırmaya çalışan yaşlı bir kadının bastonunu alan kadın, kavga ettiği kişiye bastonla vurmaya başladı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE SONLANDI

Kavga sırasında bölgeye yakın bulunan bir trafik polisi, olaya müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.