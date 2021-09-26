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    Samsun'da akrabalar arasında kavga

    Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yusuf T. ağır yaralanırken, beraber yaşadığı Fatma Ö., yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 26.09.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 17:41
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    Samsun'da akrabalar arasında kavga

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde Yusuf T. ile birlikte yaşadığı Fatma Ö., evlerinin önünde amca çocuklarıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş açtı.

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    Olayda ağır yaralanan Yusuf T. ile Fatma Ö, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Ö., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yusuf T.'nin tedavisi ise sürüyor.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Şüpheliler A.T, R.T. ve B.T. gözaltına alındı.

    Samsun'da akrabalar arasında kavga ViDEO

    Samsun da akrabalar arasında kavga #1

    Samsun da akrabalar arasında kavga #2

    Samsun da akrabalar arasında kavga #3

    Samsun da akrabalar arasında kavga #4

    Samsun da akrabalar arasında kavga #5

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