Samsun'da akrabalar arasında kavga

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yusuf T. ağır yaralanırken, beraber yaşadığı Fatma Ö., yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde Yusuf T. ile birlikte yaşadığı Fatma Ö., evlerinin önünde amca çocuklarıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş açtı.

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Olayda ağır yaralanan Yusuf T. ile Fatma Ö, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Ö., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yusuf T.'nin tedavisi ise sürüyor.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şüpheliler A.T, R.T. ve B.T. gözaltına alındı.

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