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    Samsun'da akrabasını vurdu: Kurbanı kestik, Allah kabul etsin

    Kurban kesimi sırasında husumetli oldukları akrabaları Sinan Y. ve Sunay Ö.'yü tabanca ile yaralayan Eray ve kardeşi Necati Ö. adliyeye sevk edildi. Şahıs, 'Kurbanı kestik, Allah kabul etsin.' dedi.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 16:33
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    Samsun'da akrabasını vurdu: Kurbanı kestik, Allah kabul etsin

    Dün saat 12.00 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde bayram namazından sonra kurban kesmek için evlerinin önüne gelen Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö., burada, husumetli oldukları Eray ve Necati Ö. kardeşlerle karşılaştı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Silahların kullanıldığı kavgada Sinan Y. ve Sunay Ö. tabancayla yaralandı.

    SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

    Sinan Y. komşusunun aracıyla Sunay Ö. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalça ve bacak bölgelerinden yaralanan Sinan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Samsun da akrabasını vurdu: Kurbanı kestik, Allah kabul etsin #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Olay sonrası gözaltına alınan Eray ve Necati Ö. kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eray Ö., sevk sırasında, "Kurbanı kestik, Allah kabul etsin." dedi, kardeşi Necati Ö. ise "Amin." diye karşılık verdi.

    Samsun'da akrabasını vurdu: Kurbanı kestik, Allah kabul etsin VİDEO

    Samsun da akrabasını vurdu: Kurbanı kestik, Allah kabul etsin #2

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