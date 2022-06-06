Bahçede uyumak için tel örgülerin üzerinden geçip içeri girmek isteyen alkollü adam, yüzüstü düşerek yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir arkadaşının evinde alkol alan F.Ç., gece saatlerinde buradan çıkıp, evine gitmek istedi.

İHA'nın haberine göre; sokakta bir süre yürüyen F.Ç., taksi çağırmak için cep telefonunu eline aldığında şarjının bittiğini görünce ne yapacağını şaşırdı.

Tel örgülerin üzerinden yere kapaklandı

Geceyi uyuyarak geçirmek için bir iş yerinin bahçesine girmek isteyen F.Ç., tel örgünün üzerine çıkıp içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden F.Ç. bir anda yüzüstü yere düştü.

Samsun'da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar VİDEO



Geceyi arabanın içinde geçirdi

Yaralı halde geri çıkamayan F.Ç., geceyi park halindeki bir aracın içinde geçirdi.

Sabah iş yeri çalışanları tarafından yaralı halde bulunan şahıs, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağ kolu kırıldı

Alınan bilgiye göre; şansın düşme sonucu sağ kolunun kırıldığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.