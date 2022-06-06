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    Samsun'da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar

    Bahçede uyumak için tel örgülerin üzerinden geçip içeri girmek isteyen alkollü adam, yüzüstü düşerek yaralandı.
    • 06.06.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:19
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    Samsun'da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir arkadaşının evinde alkol alan F.Ç., gece saatlerinde buradan çıkıp, evine gitmek istedi.

    İHA'nın haberine göre; sokakta bir süre yürüyen F.Ç., taksi çağırmak için cep telefonunu eline aldığında şarjının bittiğini görünce ne yapacağını şaşırdı.

    Tel örgülerin üzerinden yere kapaklandı

    Geceyi uyuyarak geçirmek için bir iş yerinin bahçesine girmek isteyen F.Ç., tel örgünün üzerine çıkıp içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden F.Ç. bir anda yüzüstü yere düştü.

    Samsun'da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar VİDEO

    Geceyi arabanın içinde geçirdi

    Yaralı halde geri çıkamayan F.Ç., geceyi park halindeki bir aracın içinde geçirdi.

    Sabah iş yeri çalışanları tarafından yaralı halde bulunan şahıs, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sağ kolu kırıldı

    Alınan bilgiye göre; şansın düşme sonucu sağ kolunun kırıldığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Samsun da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar #1

    Samsun da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar #2

    Samsun da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar #3

    Samsun da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar #4


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