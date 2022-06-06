- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar
Samsun'da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar
- 06.06.2022 - 12:09
- Güncelleme : 06.06.2022 - 13:19
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir arkadaşının evinde alkol alan F.Ç., gece saatlerinde buradan çıkıp, evine gitmek istedi.
İHA'nın haberine göre; sokakta bir süre yürüyen F.Ç., taksi çağırmak için cep telefonunu eline aldığında şarjının bittiğini görünce ne yapacağını şaşırdı.
Tel örgülerin üzerinden yere kapaklandı
Geceyi uyuyarak geçirmek için bir iş yerinin bahçesine girmek isteyen F.Ç., tel örgünün üzerine çıkıp içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden F.Ç. bir anda yüzüstü yere düştü.
Samsun'da alkollü şahsın tel örgülerin üzerinden düştüğü anlar VİDEO
Geceyi arabanın içinde geçirdi
Yaralı halde geri çıkamayan F.Ç., geceyi park halindeki bir aracın içinde geçirdi.
Sabah iş yeri çalışanları tarafından yaralı halde bulunan şahıs, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağ kolu kırıldı
Alınan bilgiye göre; şansın düşme sonucu sağ kolunun kırıldığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.