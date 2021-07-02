Samsun'da alkollü sürücü 2 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı

2.37 promil alkollü olan B.Ç., otomobille önce motosiklete ardından radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı. Motosikletteki Murat Uzan ve Berkay Kurt hayatını kaybetti.

Saat 00.30 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 34 yaşındaki B.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki 55 AEB 405 plakalı motosiklete çarptı.

Sürücü, ardından radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı.

Savrulan motosikletteki Murat Uzan hayatını kaybetti, arkasında oturan Berkay Kurt ile polis memuru Emrah Altınsoy ise yaralandı.

MOTOSİKLETTEKİ DİĞER KİŞİ DE KURTARILAMADI

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Berkay Kurt, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2.37 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Emrah Altınsoy'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Otomobil sürücüsü B.Ç.'nin, yapılan testte 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. B.Ç., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.