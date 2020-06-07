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- Samsun'da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Samsun'da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün bariyerlere çarpması sonucu, otomobilde bulunan 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 07.06.2020 - 08:54
Samsun'un Kazandere mevkisinde, alkollü olduğu belirlenen Dursun A.B.'nin kullandığı 55 DC 113 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı.
2 YARALI
Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken yolcu olarak bulunan Hasan Y. ağır yaralandı. Araçta sıkışan Hasan Y. itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan Y., Samsun’a sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Samsun'da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı ViDEO