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- Samsun'da alkollü sürücü polisten kaçtı, kaza yaptı
Samsun'da alkollü sürücü polisten kaçtı, kaza yaptı
- İHA
- 07.07.2020 - 09:11
Samsun-Ordu kara yolunda seyir halinde olan 06 HJ 486 plakalı otomobil sürücüsü Z.D., Terme ilçesinde trafik polisinin ‘dur’ ihtarına uymayarak çevirme noktasından uzaklaştı.
İlçe merkezine giriş noktasında polis ekiplerince tekrar durdurulmak istenen Z.D., polisten kaçmaya başladı.
2.4 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Sanayi bulvarı boyunca devam eden kovalamaca sonrasında sürücü Z.D., direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolda bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi. Kaza sonrasında polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılan Z.D.’nin yapılan kontrollerde 2.4 promil alkollü olduğu tespit edildi.
ELEKTRİK KAÇAĞI İHTİMALİNE KARŞI ÇALIŞMA YAPILDI
Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazada devrilen aydınlatma direği için YEDAŞ ekiplerine haber verildi. Kaza mahalline gelen ekipler, elektrik kaçağı ihtimaline karşı çalışma başlattı.