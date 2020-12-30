Samsun'da alkollü sürücü, yayaya çarptı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, önünde yürüyen 35 yaşındaki vatandaşa çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un Terme ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması motosikletli bir sürücü, plakasız motosikletle evine doğru yola koyuldu.

Alkollü olduğu öğrenilen 26 yaşındaki sürücü E.O., direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde yürümekte olan M.B.’ye (35) çarptı.

EKİPLER, OLAY YERİNE GİTTİ

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Servis'e ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.O. ve M.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



