Samsun'da amatör futbolcu aracında yanarak hayatını kaybetti

Genç futbolcunun içinde bulunduğu otomobil, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Jandarma, Burak Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kırıkkale'de ikamet eden 27 yaşındaki genç futbolcu Burak Gündoğdu, emekli astsubay babasına ait 16 NZJ 71 plakalı otomobille spor kulüpleri transfer görüşmesi için 23 Eylül'de yola çıktı.

Vatandaşlar, Samsun'da boş bir arazide şüpheli bir araç gördüklerini söyleyerek jandarmaya ihbarda bulundu.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan otomobilin içinde Gündoğdu'nun bulunduğunu gördü.

İtfaiye ekipleri, yanan araca kısa zaman içerisinde müdahale ederek söndürdü. Genç futbolcu ise yanarak hayatını kaybetti.

SIR PERDESİ HALA ARALANAMADI

Futbolcunun cesedi DNA testi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken ölümüyle ilgili sır perdesi ise hala aralanamadı.

Gündoğdu'nun aracıyla birlikte yakılarak mı öldürüldüğü, intihar mı ettiği ya da kazaya mı kurban gittiği ise araştırıyor.

ANADOLU TAKIMLARINDA OYNADI

Hayatını kaybeden Burak Gündoğdu'nun Çorumspor, Akşehirspor, İskenderun Körfezspor, Ceyhanspor, Bursa Nilüferspor, Çerkezköy 1911, Aksarayspor ve Karamanspor'da santrafor olarak futbol oynadığı öğrenildi.



