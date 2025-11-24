Samsun'da amcası tarafından boğazından ve kafasında bıçaklandı

Samsun'un Canik ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Markete gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan 23 yaşındaki Batuhan İnal, cadde üzerinde amcası R.İ.'yi gördü.

Motosikletini kenara çeken genç, o sırada telefonda konuştuğu babasına "Amcamı gördüm ve onunla konuşacağım. Haberin olsun" dedi.

İKİ YERİNDEN BIÇAKLANDI

Batuhan İnal'ın anlatımına göre yanına gelen amcası R.İ., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak ilk darbeyi boğazına, ikinci darbeyi ise kafasına vurdu.

Yaralanarak yere düşen genç, amcasının "Seni öldüreceğim, geberteceğim" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

"GÖZÜM KARARDI YERE DÜŞTÜM"

Saldırının ardından hastanede boğazına ve kafasına dikiş atılan İnal, amcasının tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Can güvenliğinin olmadığını söyleyen İnal, şunları söyledi:

Motosikletim ile markete gidiyordum. Amcamı gördüm. Amcamla konuşmak için motosikletimi kenara çektim. Babamla arasında husumet vardı. Kaldırımın kenarında beklerken babamla telefonda konuşuyordum. Babama 'amcamı gördüm ve onunla konuşacağım, haberin olsun' dedim.



O sırada amcam geldi. Amca konuşalım diye seslendim. O sırada bıçağını çekti ve ilk darbeyi boğazıma vurdu. Amca sen ne yapıyorsun demeye kalmadan, ikinci bıçak darbesini kafama vurdu. Gözüm karardı ve yere düştüm. Kendisi o da yetmiyormuş gibi üstüme gelerek 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' gibi ifadelerle tehdit etti. Ben şikayette bulundum.

"SOKAKLARDA DOLAŞMASINI İSTEMİYORUM"

Can güvenliğinin olmadığını söyleyen motokurye "Kendisi şu anda savcılık kayıtlarında tutuksuz yargılanıyor. Kendisi şu an dışarıdadır. Ben adaletin sağlanmadığını düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Benim canıma kasteden kişinin bu şekilde sokaklarda dolaşmasını istemiyorum.

Bu adam gördü beni ve sorgusuz sualsiz bıçak vurdu. Belki de yarın görecek hiç yanıma yanaşmadan uzaktan tabanca ile sıkacak. Bu adam gözünü karartmış. Hiçbir şekilde art niyetimin yoktu. Kendisi durduk yere canice saldırabiliyor" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olan genç adalet bekliyor.