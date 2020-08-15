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    Samsun'da bir kadın arkadaşının evinde ölü bulundu

    Anıt Park'ta sürekli içki içip sızan 27 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 23:05
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    Samsun'da bir kadın arkadaşının evinde ölü bulundu

    Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Leyla T. Anıt Park'ta zaman zaman aldığı alkolün etkisiyle sızıp kalıyordu.

    27 yaşındaki kadın bu kez, arkadaşının evinde ölü bulundu

    ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

    Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Leyla T.'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

    Samsun da bir kadın arkadaşının evinde ölü bulundu #1

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