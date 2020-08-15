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- Samsun'da bir kadın arkadaşının evinde ölü bulundu
Samsun'da bir kadın arkadaşının evinde ölü bulundu
Anıt Park'ta sürekli içki içip sızan 27 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.
- İHA
- 15.08.2020 - 23:05
Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Leyla T. Anıt Park'ta zaman zaman aldığı alkolün etkisiyle sızıp kalıyordu.
27 yaşındaki kadın bu kez, arkadaşının evinde ölü bulundu
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Leyla T.'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.