Samsun'da anne ve kızına saldıran köpeklerden biri yakalandı

Samsun'da anne ve kızına saldıran köpeklerden biri yakalandı

Okul etkinliğinden çıkan anne ve minik kızı, yasaklı ırk Dogo Argentino köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırgan köpeklerden biri yakalanırken, diğeri için arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir saldırgan köpek dehşeti daha yaşandı.

Alanlı Mahallesi'nde bulunan restorandaki okul etkinliğine giden Sibel Güven ile minik kızı Ece Güven, çıkışta yasaklı ırk kategorisinde bulunan 2 Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandılar

Kızının ısırıldığını gören Sibel Güven, üzerine kapanarak korumaya çalıştı. Bu sırada anne Güven de gözünden, yüzünden ve kolundan yaralandı.

Kanlar içinde kalan anne-kız, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri devam edecek

Buradaki müdahalenin ardından taburcu edilen anne ile kızının tedavilerinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli HAYDİ ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu.

Köpeklerden biri yakalandı, diğeri aranıyor

Ekipler, yasaklı ırk köpeklerden birini yakalayarak, Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde gözlem altına aldı. Ekipler, diğer köpeği ararken, sahibi ya da sahiplerini de tespit etmeye çalışıyor.

"Köpekler işletmeye ait değil"

Öte yandan saldırının olduğu yerin yakınındaki restoranın işletmecisi Serap Yücesan, mekana yaklaşık 500 metre uzaklıkta olayın yaşandığını belirtip, "Köpek saldırısıyla işletmemizin herhangi bir ilgisi olmadığı hususunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Köpeklerin işletme sahibine ait olduğu iddiaları gerçeği yansıtmayıp, işletmenin itibarını zedeleme ve başka amaçlar güttüğü açıkça ortadadır. Yaşanan olayda yaralanan kişilere acil şifalar diliyoruz." dedi.





























