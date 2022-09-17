Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.052
0.09%
BTXN Coin
8.19
10.22%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Samsun'da anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü aracı yaktı

    Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü, olay yerinden 5 kilometre uzakta aracı yakarak kaçtı.
    • 17.09.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü aracı yaktı

    Samsun’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve oğulun başına talihsiz bir olay geldi.

    Çarşamba ilçesinin Kavakdibi mevkisindeki kavşakta, kimliği belirsiz bir sürücü karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Fatma Ertosun'a ve 41 yaşındaki oğlu Haşim Ertosun’a çarptı.

    Anne ve oğlu hayatını kaybetti

    İhbar üzerine kaza yerin gelen sağlık ekipleri Fatma Ertosun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Ağır şekilde yaralı olarak hastaneye kaldırılan Haşim Ertosun da Çarşamba Devlet Hastanesin de yaşam mücadelesini kaybetti.

    Samsun da anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü aracı yaktı #1

    Sürücü olay yerinden kaçıp aracı yaktı

    İHA'nın haberine göre, olay yerinden kaçan sürücünün yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otomobili yakılarak ateşe verdiği tespit edildi.

    Kimliği belirsiz araç sürücünün kazadan sonra delilleri ortadan kaldırmak için aracı yakıp daha sonra da başka araçla olay yerinden kaçtığı tahmin ediliyor.

    Samsun da anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü aracı yaktı #2

    Samsun da anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü aracı yaktı #3


    İrfan Can Kahveci'den harika gol
    Avrupa Ligi

    İrfan Can Kahveci'den harika gol

    Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir