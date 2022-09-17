Samsun'da anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü aracı yaktı

Samsun'da anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü aracı yaktı

Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğulun ölümüne neden olan sürücü, olay yerinden 5 kilometre uzakta aracı yakarak kaçtı.

Samsun’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve oğulun başına talihsiz bir olay geldi.

Çarşamba ilçesinin Kavakdibi mevkisindeki kavşakta, kimliği belirsiz bir sürücü karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Fatma Ertosun'a ve 41 yaşındaki oğlu Haşim Ertosun’a çarptı.

Anne ve oğlu hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerin gelen sağlık ekipleri Fatma Ertosun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ağır şekilde yaralı olarak hastaneye kaldırılan Haşim Ertosun da Çarşamba Devlet Hastanesin de yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücü olay yerinden kaçıp aracı yaktı

İHA'nın haberine göre, olay yerinden kaçan sürücünün yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otomobili yakılarak ateşe verdiği tespit edildi.

Kimliği belirsiz araç sürücünün kazadan sonra delilleri ortadan kaldırmak için aracı yakıp daha sonra da başka araçla olay yerinden kaçtığı tahmin ediliyor.