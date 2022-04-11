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    Samsun'da annesinden zorla para aldı, tutuklandı

    Annesinden istediği parayı alamayınca kadını döven genç, şikayet üzerine gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 11.04.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 14:17
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    Samsun'da annesinden zorla para aldı, tutuklandı

    53 yaşındaki anne N.G., eşyalarını almak için kendisine yaklaşmama kararı bulunan oğlunun Samsun'un İlkadım ilçesi Kasasamsun Mahallesi'ndeki evine gitti.

    Burada annesini gören S.G. (29), yine annesinden para istedi.

    Annesini dövüp, 80 lirasını aldı

    100 lira istediği annesini darbeden S.G., 80 lira alıp evden çıktı.

    Dayak yiyen kadın, oğlundan şikayetçi oldu.

    ‘Annem bana saldırdı’ dedi

    İHA’nın haberine göre; İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

    Annesine yönelik tedbir kararını ihlal etmediğini dile getiren S.G., onu darbedip zorla para istemediğini ve hatta annesinin kendisine saldırdığını ileri sürdü.

    Samsun da annesinden zorla para aldı, tutuklandı #1

    Tutuklandı

    Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.G. çıkarıldığı mahkemece, “nitelikli yağma” suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


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