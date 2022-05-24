Samsun'da annesini bıçaklayan kadını bıçaklayıp serbest bırakıldı

İlkadım ilçesinde annesinin husumetlisi tarafından yaralandığını gören kadın da peşinden gittiği saldırganı bıçakladı. Genç kadın adli kontrolle serbest kaldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki iki kadının husumeti kan çıkardı.

İlyasköy Mahallesi'nde 21 yaşındaki 1 çocuk annesi E.K.'nın annesi, husumetlisi S.A. tarafından bıçaklandı.

Eve gelerek annesini bıçaklayan kadının peşinden giden E.K. da S.A'yı bıçakla yaraladı.

İHA'nın aktarımına göre, hastaneye kaldırılan S.A. tedavi altına alınırken, E.K. de polis tarafından gözaltına alındı.

"Üzerime bıçakla geldi, kendimi korumak istedim"

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., "S.A. ile aramızda ailevi sorunlardan dolayı husumet vardı. Buluşmak için telefonla konuştu. Ancak eve gelip annemi elinden bıçakla yaralamış. Ben de peşinden gittim. Elinde bıçak vardı ve bana da saldırmaya kalktı. Üzerime bıçakla gelince ben de kendimi korumak amaçlı hareket ettim. Yaralama kastım yoktu" dedi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.