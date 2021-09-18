Samsun'da annesini kaybeden genç kadın parkta yatıyor

Parkta yatan Neriman Ekinci, "Annem rahmetli olduktan sonra buralara düştüm. 3 aydır parkta yatıyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi.

Samsun'da yaşayan 36 yaşındaki Nermin Ekinci'nin annesini kaybettikten sonra parklarda yatmaya başladığı öğrenildi.

3 aydır parkta yatan Ekinci, bir süre sığınma evinde kaldığını ancak kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

Son zamanlarda Anıt Park'a gelen genç kadın, "Sıcak bir yuva istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİ KÖPEKLER KORUYOR"

Neriman Ekinci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Annem rahmetli olduktan sonra buralara düştüm. 3 aydır parkta yatıyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

Rahatsız edenler oluyor. Onlardan beni sokak köpekleri koruyor. Sığınma evinde kaldım ama orada duramadım. Kendi isteğimle ayrıldım.





"İŞ VE EV İSTİYORUM"

Allah devletimize zeval vermesin. Ev tutmam için yardımcı olunmasını istiyorum. Bir yuva istiyorum. Daha önceden bulaşıkçılık ve garsonluk yaptım. Şimdi olsa yine yaparım.

İş ve ev istiyorum. Ocağım tütsün yeter. Orada burada kalmaktan yoruldum artık. Yardım bekliyorum. Kış geliyor. Havalar soğuyor. Bir kadın için sokakta yatmak çok zor. Düşmanım bile bu duruma düşmesin."

Neriman Ekinci, kıyafetlerini doldurduğu pazar poşetini yastık yaparken, yanında gezdirdiği çarşaf ve yorganla üstünü örtüyor.