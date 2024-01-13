İHA
Samsun’un Bafra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bölgede yaşayanların hayatını olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgardan dolayı bir evin çatısından uçan çanak anten, elektrik telini kopardı.
Elektrik teline çarptıktan sonra anten, sokakta park halinde olan araçlara çarpmadan yere düştü.
Kopan tel onarıldı, araçlarda hasar meydana gelmedi
Duydukları ses üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri araçlarını kontrol ettikten sonra YEDAŞ'ı arayarak durumu bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kopan teli onararak arızayı giderdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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