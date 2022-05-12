Samsun'da apart daireye uyuşturucu baskını

Narkotik polisi tarafından apart daireye yapılan baskında dairede saklanan metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 7 kişi kişiye adli işlem başlatıldı.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptıkları takip sonucu Samsun'a getirilen uyuşturucunun apart dairede saklandığını tespit etti.

Harekete geçen narkotik polisi, 57 plakalı araç ile araçta bulunan şahısların evlerinde ve apart dairede arama yaptı.

Yapılan aramada 651,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

7 kişiye adli işlem

Olayla ilgili "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen B.T. adlı kadın ile M.E., B.T., İ.K., U.E., E.T. ve O.A. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.