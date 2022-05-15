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    Samsun'da araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

    Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • 15.05.2022 - 07:21
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    Samsun'da araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

    Samsun-Sinop karayolu Emirefendi Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, Sinop istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

    Bahçe duvarına çarpıp takla attı

    Daha sonra bahçe duvarının parmaklıklarını kırıp diğer evin bahçe duvarına çarparak takla attı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı.

    Samsun da araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı #1

    2 kişi öldü

    Kazada otombilden çıkartılan Halil İbrahim Katipoğlu(53) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Aykut Uyanık (31) ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

    Otomobilde bulunan yaralı Latif Hasbolat, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İHA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Katipoğlu'nun, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

    Samsun da araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı #2

    Samsun da araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı #3

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