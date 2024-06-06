Samsun'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, haberi duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İHA

Samsun'da trafik kazası can aldı.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri İncesu mahallesi Yalı Caddesi'nde motosiklet ile seyir halinde olan Abdullah Kartal (18) ara caddeden anayola çıkmak isterken motosikletiyle birlikte devrildi.

Devrilen motosikleti ezdi

Anayola düşen sürücüye o sırada seyir halinde olan Karanfil T. idaresindeki bir araç çarptı.

Çevredeki vatandaşlar kazayı 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza haberini alıp olay yerine gelen Abdullah Kartal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)