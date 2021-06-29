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- Samsun'da aracından inen kadını dövdü
Samsun'da aracından inen kadını dövdü
Polisin gözaltına aldığı şüpheli, kadın şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.
- DHA
- 29.06.2021 - 13:48
- Güncelleme : 29.06.2021 - 14:09
Samsun'un Çarşamba ilçesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde, ismi açıklanmayan kadın, duran otomobilden inerek kaldırıma oturdu.
Otomobilin sürücüsü ise aracından inerek kadını darbetmeye başladı.
ZORLA ARABAYA GERİ BİNDİRDİ
Kadını zorla araca bindiren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Kadının dövüldüğü anlar ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Samsun'da aracından inen kadını dövdü VİDEO
ŞİKAYETÇİ OLMADI
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yakaladığı şüpheli ile darbedilen kadını ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kadın, polise şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi. Şüpheli, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.