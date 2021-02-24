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- Samsun'da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi
Samsun'da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi
Arıza yapan aracına sinirlendikten sonra benzin döküp yakan şahıs, yangın söndürülene kadar aracının başından ayrılmadı.
- İHA
- 24.02.2021 - 08:58
- Güncelleme : 24.02.2021 - 09:02
Samsun’un Terme ilçesinde saat 02.00 sıralarında, S.A isimli şahsın aracı arızalandı.
Çıkan arızaya sinirlenen S.A, aracı benzin döküp ateşe verdi.
ABLUKA ALTINA ALINDI
Alevler kısa sürede aracı sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye geldi.
Patlama tehlikesine karşı bölge abluka altına alındı.
ARACIN YANINDAN AYRILMADI
Şahıs, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.
Fakat S.A yanan aracın başından ayrılmadı.
Samsun'da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi VİDEO
HURDAYA DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ardından, polis ekipleri ifadesi alınmak üzere S.A’yı emniyete götürdü.
Araç hurda yığınına döndü. Çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesi ile S.A isimli şahsa idari para cezası verildi.