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    Samsun'da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi

    Arıza yapan aracına sinirlendikten sonra benzin döküp yakan şahıs, yangın söndürülene kadar aracının başından ayrılmadı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 09:02
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    Samsun'da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi

    Samsun’un Terme ilçesinde saat 02.00 sıralarında, S.A isimli şahsın aracı arızalandı.

    Çıkan arızaya sinirlenen S.A, aracı benzin döküp ateşe verdi.

    ABLUKA ALTINA ALINDI

    Alevler kısa sürede aracı sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye geldi.

    Patlama tehlikesine karşı bölge abluka altına alındı.

    Samsun da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi #1

    ARACIN YANINDAN AYRILMADI

    Şahıs, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

    Fakat S.A yanan aracın başından ayrılmadı.

    Samsun'da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi VİDEO

    Samsun da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi #2

    HURDAYA DÖNDÜ

    İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ardından, polis ekipleri ifadesi alınmak üzere S.A’yı emniyete götürdü.

    Araç hurda yığınına döndü. Çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

    Samsun da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi #3

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesi ile S.A isimli şahsa idari para cezası verildi.

    Samsun da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi #4

    Samsun da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi #5

    Samsun da arıza yapan aracına sinirlenip ateşe verdi #6

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