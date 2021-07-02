Samsun'da arkadaşı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

15 yaşındaki Şinasi ve arkadaşı E.S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şinasi, arkadaşı tarafından bıçaklanınca kurtarılamadı.

Dün saat 15.30 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde, 15 yaşındaki Şinasi Tekcan ile 16 yaşındaki arkadaşı E.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Şinasi Tekcan’ı kalbinden bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tekcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. E.S., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.