Zorlu şartlarda aşılamayı sürdüren sağlık ekipleri, kilometrelerce karlı yolu katederek evlere ulaştı.

Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen koronavirüs aşısı uygulaması devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sıfırın altında 8 derecede, Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla aşarak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde aşı yaptı.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDA AŞILAMA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda Karadeniz Bölgesi'nde en çok koronavirüs aşısı yapılan il olan Samsun'da aşı ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen aşı faaliyetini sürdürdü.

Vezirköprü ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, Samsun merkeze 150 kilometre uzaklıktaki Altınkaya Mahallesi'ne ulaşmak için önce araçla Altınkaya Baraj Gölü kenarına geldi.

Samsun'da aşı ekiplerine kar ve baraj engel olamadı ViDEO

ZORLU YOLCULUK

Burada araçlar feribotlara yüklendi. Feribotlarla Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı tarafına geçildi. Feribottan inen araçlar, kilometrelerce karlı yolu katetti.

Bazı yerlerde yürümek zorunda kalan aşı ekipleri, zorlu yolculuk sonunda Altınkaya Mahallesi'ndeki evlere ulaştı.

Evlerin kapısını çalan sağlıkçılar, yaşlılar tarafından sıcakkanlılıkla karşılandı. Aşıya ulaşmakta güçlük çeken Emine (79) ve Hüseyin (79) Öksüzoğlu çiftine evinde aşı yapan ekipler, onların dualarını aldı.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Sağlıkçıların kapılarına kadar geldiklerini belirten Mehmet Öksüzoğlu, "Sağlık çalışanlarına Allah yardım etsin. Kapımıza kadar kar kış demeden geliyorlar. Böyle hiçbir devlet yok. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Evde felçli eşine bakan Fadime Kaya ise "Vezirköprü'ye gidemiyorum. Hastam var. Yerimden kalkamıyor. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.