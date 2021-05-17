Samsun'da askerden dönen genç öldürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde askerden gelen Onur Bektaş, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, askerden yeni geldiği öğrenilen 23 yaşındaki Onur Bektaş, yolda yürüdüğü sırada içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Kanlar içinde yerde kalan Bektaş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Bektaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan ve otomobille kaçan 3 şüpheliyi arıyor.