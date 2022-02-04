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Samsun'da Atatürk heykeline saldırı anı
- DHA
- 04.02.2022 - 00:34
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı. Halat aracılığıyla otomobille çekilerek yıkılmaya çalışılan heykelle ilgili çalışma başlatıldı.
VALİLİK: SALDIRGANLAR YAKALANDI
Saldırganlar ipleri bırakıp kaçarken, Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Samsun'da Atatürk heykeline saldırı anı - VİDEO
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde lüks bir cipin anıt alanına girdiği görülüyor.
2 şüphelinin halatı anıta bağlayıp ciple çekmeye çalıştığı, halatın kopmasının ardından parktan ciple kaçarak uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı.
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