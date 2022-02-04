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    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı anı

    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı anı

    İlkadım ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 00:34
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    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı. Halat aracılığıyla otomobille çekilerek yıkılmaya çalışılan heykelle ilgili çalışma başlatıldı.

    VALİLİK: SALDIRGANLAR YAKALANDI

    Saldırganlar ipleri bırakıp kaçarken, Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.

    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı anı - VİDEO

    SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde lüks bir cipin anıt alanına girdiği görülüyor.

    2 şüphelinin halatı anıta bağlayıp ciple çekmeye çalıştığı, halatın kopmasının ardından parktan ciple kaçarak uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı.

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı anı #1

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı anı #2

    Samsun'daki Atatürk Anıtı'na gidenler, heykel etrafında döndü - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Samsun da Atatürk heykeline saldırı anı #3


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