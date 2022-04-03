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    Samsun'da ateşin üzerine düşen adam ölümden döndü

    Bahçesini temizlerken yaktığı otların üzerine düşerek yanan 72 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 16:26
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    Samsun'da ateşin üzerine düşen adam ölümden döndü

    Samsun'un Çarşamba ilçesinin Üçköprü Mahallesi'nde yaşanan olayda 72 yaşındaki Hayri Ç., bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru otları yaktı.

    Yanan otlardan çıkan dumandan etkilenen yaşlı adam yanan ateşin üzerine düştü.

    YAKTIĞI ATEŞİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Yanarak yaralanan Hayri Ç., yakınları tarafından ölümden kurtarıldı.

    Ağır yaralanan Hayri Ç., Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Hastanenin yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hayri Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da ateşin üzerine düşen adam ölümden döndü #1

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