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- Samsun'da ateşin üzerine düşen adam ölümden döndü
Samsun'da ateşin üzerine düşen adam ölümden döndü
Bahçesini temizlerken yaktığı otların üzerine düşerek yanan 72 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
- İHA
- 03.04.2022 - 16:26
Samsun'un Çarşamba ilçesinin Üçköprü Mahallesi'nde yaşanan olayda 72 yaşındaki Hayri Ç., bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru otları yaktı.
Yanan otlardan çıkan dumandan etkilenen yaşlı adam yanan ateşin üzerine düştü.
YAKTIĞI ATEŞİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Yanarak yaralanan Hayri Ç., yakınları tarafından ölümden kurtarıldı.
Ağır yaralanan Hayri Ç., Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hastanenin yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hayri Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.