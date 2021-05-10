Samsun'da ATM'de unuttuğu maaşını çaldırdı

62 yaşındaki adamın işlem sonrası makinede unuttuğu emekli maaşı, saniyeler içinde arkasında bekleyen şahıs tarafından çalındı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'nde, ATM'den emekli maaşını çekmek için işlem yapan Hüseyin Saltuk, banka kartını cihazdan aldı ancak 2 bin lirasını almadan ATM'den ayrıldı.

ATM'nin para verme haznesinden dışarı çıkan parayı, sıra bekleyen kimliği belirsiz bir kişi saniyeler içinde alarak kayıplara karıştı.

HATIRLAYINCA GERİ DÖNDÜ

Bir saat sonra parayı almadığını fark eden Hüseyin Saltuk, ATM'nin yanına geldiğinde parasının olmadığını fark edince soluğu bankada aldı. İlgili bankanın şubesine giden Hüseyin Saltuk, bankanın güvenlik kamerası kayıtlarından parayı çektiğini ancak arkasından gelen bir kişinin saniyeler içinde parayı alıp gittiğini öğrendi.

"CENAZEMİZ VAR, KAFAM DALGIN"

Parasını geri isteyen Hüseyin Saltuk, Samsun Adliyesi'ne giderek savcıya şikayette bulundu. Saltuk, "Amcamın cenazesi vardı. Kafam bu yüzden çok dalgındı. İşlem yapıp banka kartımı aldım ancak parayı almadan gittim. Arkadan gelen bir kişi saniyeler içinde paramı çalıp gitti. Kendisinden şikayetçiyim. Parayı geri getirirse şikayetten vazgeçeceğim." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.