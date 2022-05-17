Samsun'da avukata saldırı kamerada

Avukat Adem Erol, müvekkilinin husumetlileri tarafından silahla darbedildi.

Samsun Adliyesi yakınlarında bulunan bir lokantada müvekkiliyle buluşan Avukat Adem Erol, bir anda içeri giren 4 şahsın saldırısına uğradı.

Müvekkilin hasımları olduğu iddia edilen şahıslardan biri, Adem Erol'un kafasına silah kabzasıyla vurdu.

Hastanelik oldu

Kanlar içinde kalan avukat ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise lokantanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

"İçeri gireli bir dakika olmuştu"

Saldırıyla ilgili konuşan Adem Erol, "Ofisimdeydim. Müvekkilim telefonla arayarak görüşmek için yemeğe davet etti ve burada görüşmeye gittim. Daha gideli bir dakika olmuştu. Lokantaya gelen müvekkilimin hasmı 4 kişinin saldırısına uğradım. Silah kabzası ile kafama vurup kaçtılar" dedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.