Samsun'da babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra vurdu

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Arazi meselesi yüzünden 15 yıl önce babası öldürülen şüpheli, katil zanlısını aynı yerde tüfekle vurarak, öldürdü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde 41 yaşındaki Harun Y.'nin babası İsmail Y., 2005 yılında arazi meselesinden çıkan kavgada Selami Gürtel (76) tarafından öldürüldü.

Olaydan sonra tutuklanan Gürtel, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Mahalleye dönen Gürtel, dün olayın yaşandığı araziye gitti. Harun Y., takip ettiği Gürtel'i, babasını öldürdüğü arazide tüfekle vurarak öldürdü sonrasında tüfeği yere atarak kaçtı.

KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Bürosu ekipleri sevk edildi. Selami Gürtel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Harun Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.