Samsun'da bağ evinde yangın çıktı

Bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde yaşayan Recep Akbaş'a ait tek katlı bağ evinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir anda evi sararken, durumu fark eden vatandaşlar polise ve itfaiyeye ihbarda bulundu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Evin içindeki eşyalar tamamen yanarken, ekipler soğutma çalışması yaptı. Evde bulunan tüpler ise patlama ihtimali üzerine itfaiye tarafından bahçeye çıkartıldı.

Ev sahibi ve çocuklarının meyve bahçeleri bulunan evi zaman zaman kullandıkları, en son dün akşam saat 18.00'de evden ayrılarak diğer evlerine gittikleri öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.