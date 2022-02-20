Samsun'da, bakım aylığı için engelli kardeşini öldürdü

Zihinsel engelli Hüsne Ersoy'un, bakım parasını aldığı öne sürülen kardeşi Ramazan Tongal tarafından, başına demirle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde, zihinsel engelli olduğu belirtilen Hüsne Ersoy (62) dün, yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

YEĞENLERİ GÖZLATINA ALINDI

Kafasına darbe aldığı tespit edilen Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli ölüm ile ilgili jandarma, Hüsne Ersoy'un yeğenleri A.T. ve E.T. adlı kız kardeşleri gözaltına aldı.

KANLI EŞARBI ÇÖPTE BULUNDU

Kız kardeşlerin ifadesinin ardından soruşturmayı genişleten ekipler, Hüsne Ersoy'un kanlı eşarbını ölü bulunduğu evden 100 metre ilerideki çöp kutusunda buldu.

BAKIM AYLIĞI NEDENİYLE, CİNAYET İŞLEDİ

Olayın cinayet olduğunu ortaya çıkaran ekipler, daha sonra Hüsne Ersoy’un ağabeyi Ramazan Tongal'ı da gözaltına aldı. Ramazan Tongal'ın kız kardeşinin başına demir cisimle vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Tongal'ın cinayeti ise bakım aylığı parası nedeniyle işlediği iddia edildi. 3 şüpheli, sorgularının ardından Alaçam Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ve E.T., savcılık sonrası serbest bırakılırken, Ramazan Tongal da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.