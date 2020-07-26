Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü

    Annesi evde olmayan ve balkondan baktığı sırada aşağı düşen 7 yaşındaki Iraklı Ali'yi, yoldan geçen bir genç kollarını açarak yakaladı.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 17:18
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 17:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde,  annesinin kardeşi ile eve kilitleyip pazara gittiği Irak uyruklu 7 yaşındaki Khattap Thammır Ali Ali, annesinin gelip gelmediğine bakmak için balkona çıktı.

    Sokağa doğru uzanan Ali, balkon duvarının üzerine konulan halının üzerinden kayarak birinci kattan yere düştü.

    YOLDAN GEÇEN GENÇ, ÇOCUĞU TUTTU

    Bu sırada yoldan geçen bir genç, çocuğun düştüğünü fark edince kollarını açıp tutmayı başardı. Çocukla birlikte yere düşen genç, çocuğu ölümden kurtardı.

    Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü ViDEO

    "KOLLARINI AÇARAK TUTTU"

    Olayı gören komşulardan İzzet Ovalı, "Çocuk balkondan düştüğü anda oradan geçen bir genç kollarını açarak tuttu. Biz ambulans çağırıp çocuğu hastaneye gönderdik" dedi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü #1

    Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü #2

    Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü #3

    Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü #4

    Görüş Bildir