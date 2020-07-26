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- Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü
Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü
- İHA
- 26.07.2020 - 17:18
- Güncelleme : 26.07.2020 - 17:18
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde, annesinin kardeşi ile eve kilitleyip pazara gittiği Irak uyruklu 7 yaşındaki Khattap Thammır Ali Ali, annesinin gelip gelmediğine bakmak için balkona çıktı.
Sokağa doğru uzanan Ali, balkon duvarının üzerine konulan halının üzerinden kayarak birinci kattan yere düştü.
YOLDAN GEÇEN GENÇ, ÇOCUĞU TUTTU
Bu sırada yoldan geçen bir genç, çocuğun düştüğünü fark edince kollarını açıp tutmayı başardı. Çocukla birlikte yere düşen genç, çocuğu ölümden kurtardı.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'da balkondan düşen çocuk ölümden döndü ViDEO
"KOLLARINI AÇARAK TUTTU"
Olayı gören komşulardan İzzet Ovalı, "Çocuk balkondan düştüğü anda oradan geçen bir genç kollarını açarak tuttu. Biz ambulans çağırıp çocuğu hastaneye gönderdik" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.