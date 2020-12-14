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    Samsun'da balkondan düşen doktor ağır yaralandı

    Kardeşiyle yaşadığı 1'inci kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek düşen acil servis doktoru hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 13:33
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    Samsun'da balkondan düşen doktor ağır yaralandı

    Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kardeşi ile yaşayan Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Duygu Öksüz (25), henüz bilinmeyen nedenle 1'inci katta bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

    Kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüz'ü yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı.

    AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralandığı belirlenen Öksüz, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

    Samsun da balkondan düşen doktor ağır yaralandı #1

    Samsun da balkondan düşen doktor ağır yaralandı #2

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