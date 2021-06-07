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Samsun’da balta ile saldırıya uğrayan köpek, dereye atıldı

Samsun’da balta ile saldırıya uğrayan köpek, dereye atıldı

Dereye atılmış halde bulunan köpeğin, balta veya orak ile saldırıya uğradığı tespit edildi. Köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.