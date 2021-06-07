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- Samsun’da balta ile saldırıya uğrayan köpek, dereye atıldı
Samsun’da balta ile saldırıya uğrayan köpek, dereye atıldı
- İHA
- 07.06.2021 - 08:58
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:28
Samsun'da Kavak ilçesinin Yenigün Mahallesi'nde tavuk çiftliği işleten Ömer Akın Akman'a ait kangal cinsi köpek, çiftliğin alt tarafındaki dereye atılmış halde bulundu.
Balta veya orak ile saldırıya uğrayan Zalım adlı köpeği kanlar içinde bulan çevre sakinleri, sahibine haber verdi.
Sahibi tarafından veterinere götürülen hayvanın sağlık durumu kötüye gidince, Doğal Yaşamı ve Canlıları Sevme Koruma Yaşatma Derneği'ne (Doğacander Derneği) haber verildi.
HAYVAN HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ
Durum Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.
Köpek, sahibinin de eşlik etmesi ile Samsun Hayvan Hastanesine götürüldü.
Gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından, Doğacander Derneği özel bir veteriner kliniğine yatışını gerçekleştirdi.
BİRÇOK ORGANDA DERİN YARALAR OLŞTU
Klinik raporuna balta veya orak yaralanması olarak geçen saldırıda köpeğin sağ arka göz, sağ sol spacula ciddi zarar aldığı belirlendi.
Akciğerin ödem aldığı ve birçok organda derin yaralar oluştuğu ortaya çıktı.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpek, telef oldu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Köpeğin sahibi Ömer Akın Aklan, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına saldırganın bulunması için şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.