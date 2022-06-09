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    Samsun’da 'bankadan arıyorum' deyip, 159 bin lira dolandırdı

    Kimliği belirsiz dolandırıcı, telefon açtığı kişiyi kandırıp 159 bin lirasını aldı. Polis, şimdi o dolandırıcının peşinde…
    • 09.06.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:43
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    Samsun’da 'bankadan arıyorum' deyip, 159 bin lira dolandırdı

    Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki S.A.’nın telefonu çaldı.

    Telefonunu açan S.A.’ya, arayan kişi, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıttı.

    159 bin lirasını aldı

    Talihsiz adamı kandıran şüpheli, hesabındaki 159 bin lirayı aldı.

    Transfer yaptığı öne sürülen dolandırıcı, sonrasında telefonu kapattı.

    Polise koştu

    Belli bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan S.A., polise giderek şikayette bulundu.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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