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    Samsun'da 'baraja itme şakası' ölüme sebep oldu

    Baraj gölü kenarında arkadaşı tarafından kolundan tutularak suya atılan ve yüzme bilmeyen 16 yaşındaki Rukiye, boğularak hayatını kaybetti.
    • 12.06.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 13:27
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    Samsun'da 'baraja itme şakası' ölüme sebep oldu

    Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı'nda acı ölüm...

    Arkadaşlarıyla baraj kenarında piknik yapan Rukiye Ömür (16), iddiaya göre Serkan A. tarafından 'şaka' maksadıyla suya atıldı.

    Yüzme bilmediği ortaya çıktı

    Yüzme bilmeyen Rukiye dakikalar sonra suda çırpınmaya başladı. Bunun üzerine Sıla S. ve Yunus E.T. genç kızın yardımına koştu. Ağaç dallarını birleştiren gençler, Rukiye'yi karaya çıkartmayı başardı.

    Müdahaleler yetersiz kaldı

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İHA'nın haberine göre Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da baraja itme şakası ölüme sebep oldu #1


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