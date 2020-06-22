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    Samsun'da barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

    Samsun-Tokat sınırındaki Hasan Uğurlu Barajı'nda yüzerken kaybolan gencin cesedi, itfaiye dalgıçlarınca tarafından sudan çıkartıldı.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 23:52
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    Samsun'da barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu #1

    3 arkadaş, serinlemek için Samsun-Tokat sınırında bulunan Hasan Uğurlu Baraj Gölü’ne girdi.

    17 YAŞINDAKİ GENÇ, YÜZERKEN KAYBOLDU

    17 yaşındaki Hüseyin Balcı yüzerken boğulma tehlikesi geçirip, ardından suda kayboldu.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istenmesi üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar barajda yaptıkları arama çalışması sonucu Hüseyin Balcı’nın cesedini suyun yaklaşık 30 metre derinliğinden bularak çıkardılar. Hüseyin Balcı’nın ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu #2

    Samsun'da barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu #3

    Samsun'da barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu #4

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