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- Samsun'da barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Samsun'da barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Samsun-Tokat sınırındaki Hasan Uğurlu Barajı'nda yüzerken kaybolan gencin cesedi, itfaiye dalgıçlarınca tarafından sudan çıkartıldı.
- İHA
- 22.06.2020 - 23:52
3 arkadaş, serinlemek için Samsun-Tokat sınırında bulunan Hasan Uğurlu Baraj Gölü’ne girdi.
17 YAŞINDAKİ GENÇ, YÜZERKEN KAYBOLDU
17 yaşındaki Hüseyin Balcı yüzerken boğulma tehlikesi geçirip, ardından suda kayboldu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istenmesi üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar barajda yaptıkları arama çalışması sonucu Hüseyin Balcı’nın cesedini suyun yaklaşık 30 metre derinliğinden bularak çıkardılar. Hüseyin Balcı’nın ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.