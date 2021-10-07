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    Samsun'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler öğretmenevine yerleştirildi

    Barınma sorunu yaşayan öğrencilerin öğretmenevine yerleştirilmesinin ardından 2 öğrenci dışarıda kalınca müdür yardımcısı, kendi makam odasını yatakhaneye çevirdi.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 13:21
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    Samsun'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler öğretmenevine yerleştirildi

    Samsun’da 94 üniversite öğrencisi, tahsis edilen Bafra Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

    Yurt bulamayan 2 öğrenci daha açıkta kalınca öğretmenevi müdür yardımcısının, yatak ve diğer eşyalar konulan makam odası öğrencilere verildi.

    "AKLIMA 2 YATAK  SERİP ÇOCUKLARI DIŞARIDA BIRAKMAYALIM DÜŞÜNCESİ GELDİ"

    İşlerini mesai arkadaşlarının odasından yürüten  Bafra Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Vural, “2 öğrencimiz geldi ancak öğretmenevinde yer yoktu. ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. Aklıma, kendi odama iki yatak serip çocukları dışarıda bırakmayalım, düşüncesi geldi. Bu düşünceyi hayata geçirdik, çok da güzel oldu." dedi.

    46 ODALI, 94 YATAKLI ÖĞRETMENEVİ

    Samsun'da, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla barınma sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçilirken birçok kamu kurumunun kapıları, öğrencilere açıldı. 46 odalı, 94 yataklı Bafra Öğretmenevi de öğrencilere tahsis edildi.

    Samsun da barınma sorunu yaşayan öğrenciler öğretmenevine yerleştirildi #1

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