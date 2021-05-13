Samsun'da bayram için ateş açan maganda kendini vurdu

Samsun'da bayram için ateş açan maganda kendini vurdu

Bayram namazı sonrası çıktığı binanın çatısından havaya ateş eden 20 yaşındaki H.E.S., kazara önce kendisini, ardından 16 yaşındaki arkadaşı B.Y.'yi yaraladı.

Saat 08.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde namazdan sonra havaya ateş etmek için çatıya çıkan 20 yaşındaki H.E.S., tabanca ile kazara ilk önce kendisini elinden, ardından arkadaşı B.Y.'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca, 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















