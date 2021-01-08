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- Samsun'da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı
Samsun'da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı
Samsun’da belediyenin işçi servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
- İHA
- 08.01.2021 - 08:44
- Güncelleme : 08.01.2021 - 09:35
Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Sedat Uzuner idaresindeki Atakum Belediyesine ait servis midibüsü, rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp, yol ortasına devrildi.
Kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da belediye servisi kaza yaptı ViDEO