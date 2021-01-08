Euro
8.9956
-0.3%
Dolar
7.3303
-0.24%
Altın
449.64
-0.53%
Borsa
1.522
0%
Bitcoin
292.432
7.94%
EXEN Coin
11.36
0.44%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Samsun'da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı

    Samsun’da belediyenin işçi servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 09:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı

    Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Sedat Uzuner idaresindeki Atakum Belediyesine ait servis midibüsü, rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp, yol ortasına devrildi.

    Kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı.

    Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da belediye servisi kaza yaptı ViDEO


    Samsun da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı #1

    Samsun da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı #2

    Samsun da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı #3

    Samsun da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı #4

    Samsun da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı #5

    Samsun da belediye servisi kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir