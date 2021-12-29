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- Samsun'da besiciyi dolandırıp 11 ineğini çalan 3 şüpheli yakalandı
Samsun'da besiciyi dolandırıp 11 ineğini çalan 3 şüpheli yakalandı
- DHA
- 29.12.2021 - 19:44
20 Aralık 2021 tarihinde Samsun'un Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; H.G., N.E. ve A.K. isimli 3 şüpheli, hayvanlarını satılığa çıkaran besici Y.T.'yle bir araya geldi.
11 BÜYÜKBAŞ İLE BİRLİKTE KIRIKKALE'YE GELDİ
Besiciyi söyledikleri yalanlarla kandıran şüpheliler, kamyonete yükledikleri 11 büyükbaşla beraber Kırıkkale'ye geldi.
Dolandırıldığını sonradan fark eden Y.T.'nin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili inceleme başlattı.
ŞÜPHELİLERİ JASAT YAKALADI
Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerden H.G., dün, Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda olayı arkadaşları ile yaptığını itiraf etmesi üzerine ekipler, N.E. ve A.K.'yı da yakaladı.
Hayvanlar, sahibi Y.T.'ye teslim edilirken daha önce de benzer şekilde dolandırıcılıktan sabıkası olduğu belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.