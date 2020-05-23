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    Samsun'da beton mikserinin altına kaldı, kurtarılamadı

    Beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 09:34
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    Samsun'da beton mikserinin altına kaldı, kurtarılamadı

    Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, Kemal B.'nin kullandığı 55 K 4538 plakalı beton mikseri, sokakta oynayan 8 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu’na çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Mikserin altında kalan minik kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıdı.

    Tedavisi devam eden Aysel Naz Gündüzoğlu, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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